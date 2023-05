Emergenza alluvione, in Comune a Medolla punto di raccolta dei beni da donare

MEDOLLA- Il Comune di Medolla si attiva direttamente in soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione, istituendo all’ingresso del Municipio un punto raccolta di beni di prima necessità, quelli richiesti direttamente dai referenti di istituzioni e associazioni con cui l’amministrazione comunale è entrata in contatto fin dall’inizio dell’emergenza, in collaborazione con il mondo del volontariato locale. Attualmente servono molti stracci, tiracqua, detergenti acidi, guanti di plastica, spugne, ma anche pasta, riso, farina, zucchero, cibo in scatola e latte a lunga conservazione.

Sui canali social del Comune e nella sottosezione appositamente dedicata sul sito istituzionale verranno aggiornate le richieste con il passare dei giorni, così come le date entro le quali sarà possibile consegnare i beni. Il punto raccolta è attivo negli orari di apertura degli uffici comunali (da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30). Il primo invio è previsto venerdì 26 maggio.

