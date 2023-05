Giornata mondiale dell’igiene delle mani, negli ospedali modenesi punti informativi e iniziative di sensibilizzazione

Un gesto semplice, che può rivelarsi decisivo per evitare infezioni nei luoghi dedicati all’assistenza sanitaria dei cittadini. Oggi, venerdì 5 maggio, si celebra la Giornata mondiale dell’Igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per celebrare l’importanza di questo gesto semplice ma essenziale per la prevenzione delle malattie infettive, sia in comunità che nelle strutture di assistenza e cura.Anche l’Azienda USL di Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Ospedale di Sassuolo Spa aderiscono alla giornata con una serie di iniziative di sensibilizzazione. Negli ospedali l’attenzione verso la pratica dell’igiene delle mani viene monitorata anche indirettamente attraverso la verifica del consumo di gel alcolico rapportato alle giornate di degenza e attività formative per il personale.

Le iniziative si svolgeranno in continuità con le diverse attività che l’Azienda USL di Modena ha avviato, a partire dal 2014, con la campagna di promozione dell’igiene delle mani “mani pulite sane sicure”. Presso gli ingressi principali degli ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo e Sassuolo, venerdì 5 maggio saranno presenti punti informativi rivolti al personale e ai cittadini per promuovere la corretta pratica dell’igiene delle mani. Sarà inoltre diffusa e illustrata, da parte del personale degli uffici di igiene ospedaliera, la brochure aziendale “Lavati le mani e ricorda a tutti di farlo” rivolta in particolare agli assistiti, ai familiari, ai visitatori e ai caregiver per sottolineare che l’igiene delle mani è responsabilità di tutti, non solo del personale sanitario. Nel periodo 2022-2023, inoltre, oltre mille operatori hanno partecipato a corsi di formazione sul rischio infettivo in cui è stato trattato il tema dell’igiene delle mani e sono state effettuate circa 4mila osservazioni del grado di adesione.

Anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aderisce alla giornata di sensibilizzazione allestendo nella giornata di venerdì, dalle 8 alle 15, un punto informativo di fronte agli ingressi degli ospedali del Policlinico e di Baggiovara. Presso l’AOU di Modena sono attive molteplici iniziative volte alla sensibilizzazione e promozione dell’importanza di igienizzare correttamente le mani, attraverso l’impegno quotidiano da parte del personale del servizio di igiene ospedaliera. Questa attenzione garantisce il presidio degli ambienti di cura con oltre 5mila osservazioni sul campo negli anni 2022-2023, fornendo un feedback a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto con i pazienti. Altra misura efficace messa in campo dall’AOU, è la promozione di corsi di formazione con l’obiettivo di diffondere la cultura e le conoscenze per la prevenzione e il controllo del rischio infettivo. Nel periodo 2022-2023 sono stati formati circa 1400 operatori, con una particolare attenzione nei confronti del personale neoassunto, studenti delle professioni sanitarie, medici in formazione specialistica, personale afferente alle ditte in appalto con particolare riferimento agli addetti alle pulizie.

