Quattro modenesi picchiati e rapinati da una baby gang nei pressi di un locale della Riviera

Si erano recati in un locale di Gabicce Monte per trascorrere una serata di svago e relax in occasione del ponte del 1° maggio, ma per loro la gita in Riviera ha riservato un’amara sorpresa. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi ad un gruppo di quattro ragazzi modenesi, picchiati e rapinati da una baby gang all’esterno di un locale. Il tutto è avvenuto – si legge sul “Resto del Carlino” – fuori dalla discoteca, dove i quattro modenesi sarebbero stati presi di mira, insieme ad altri quattro ragazzi romagnoli, da un gruppo di giovanissimi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che, nell’immediatezza dei fatti, sono riusciti ad arrestare due componenti della baby gang (un 19enne e un ragazzo ancora minorenne), recuperando anche parte del denaro da essi sottratto ai ragazzi vittima dell’aggressione; sono, invece, in corso le indagini per rintracciare gli altri componenti della banda.

