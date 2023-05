Lambrusco di Sorbara, il 6 e il 7 maggio a Bomporto torna “Terre di vite”

BOMPORTO – I vini e le storie di più di cento vignaioli provenienti da ogni angolo d’Italia, i seminari e le degustazioni guidate, gli chef, le esposizioni, la musica e i food truck. ‘Terre di vite’, che torna nel periodo primaverile nella prestigiosa location di Villa Cavazza a Bomporto, nella zona di produzione del Lambrusco di Sorbara, rimane un appuntamento unico nel suo genere, irrinunciabile per gli appassionati di vino e soprattutto per chi pensa che il vino sia ben altro che una semplice bevanda. Non è un caso, infatti, se il cartellone di questa undicesima edizione si preannuncia più ricco e articolato che mai:

“Ogni vino di territorio come quelli che noi presentiamo al pubblico da anni porta con sé una storia– spiega Barbara Brandoli, ideatrice e anima della manifestazione –nel senso che è testimone di molte cose, cambiamenti culturali inclusi. È un po’ quello che succede con le altre espressioni artistiche e culturali: del resto è un atto di sensibilità come può esserlo un quadro, un libro, una composizione musicale. Questa è la ragione per cui fin dall’inizio abbiamo scelto di costruire una manifestazione capace di superare il modello della classica fiera – degustazione. Ecco perché anche quest’anno Terre di vite porterà a Villa Cavazza, accanto a nomi prestigiosi della viticoltura nazionale, produttori giovani e poco conosciuti dal grande pubblico selezionati in base a criteri qualitativi ed etici. Come di consueto riserviamo un’attenzione particolare alle produzioni locali presentando un numero significativo di produttori emiliani e dando spazio alle eccellenze gastronomiche del territorio”. Così Tania Meschiari, sindaca di Bomporto: “Terre di vite rappresenta una vetrina prestigiosa per Bomporto e per il suo prodotto d’eccellenza, il vino, che in questa due giorni verrà abbinato alla gastronomia locale e valorizzato. In questo evento il Comune sarà presente per promuovere la rassegna Rosso Rubino, l’evento dedicato al Lambrusco che vedrà protagoniste nel mese di giugno le cantine e i produttori locali”.

Anche quest’anno la selezione dei produttori di vino è fatta da Barbara Brandoli, in collaborazione con Roberto Giuliani, direttore della rivista online Lavinium. Come di consueto, ci saranno due degustazioni di vino guidate dal direttore di Porthos Sandro Sangiorgi su prenotazione all’email info@terredivite.it . Nell’ala della Meridiana della Villa, una masterclass dedicata ai VAC – Vignaioli Alta Calabria, condotta da Eugenio Muzzillo, sempre su prenotazione. In questa edizione confermata anche la collaborazione con l’associazione Modena a Tavola che, attraverso show cooking animati dai loro Chef, ci permetteranno di abbinare creazioni culinarie d’eccellenza ai vini dei nostri vignaioli.

Aree tematiche sull’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e sul Parmigiano Reggiano a cura dei consorzi storici. Food Truck con specialità emiliane nel giardino della villa (che sarà tutto allestito per accogliere un vasto pubblico che potrà pranzare comodamente seduto). Non solo vino ma espositori di eccellenze alimentari emiliane e da tutta Italia. Obiettivo di quest’edizione è che la fiera sia aperta al grande pubblico garantendo il massimo dell’accoglienza per le famiglie che potranno godere degli enormi spazi della villa interni ed esterni.

Ad accompagnare gli ospiti nel percorso di degustazioni, ci sarà musica in entrambi i giorni nel giardino, due diversi gruppi di artisti che si esibiranno rendendo ancora più piacevole l’atmosfera esterna. Ad arricchire l’aspetto storico/culturale sarà la presenza di una nutrita mostra di cartofilia e filatelia sulla “Storia delle terre dei vini” a cura del Circolo Filatelico Culturale A.Tassoni di Modena. Il tema portante di questa edizione sarà quello de “Il dono”, inteso come dono del tempo, della vita e delle stesse piante di vite attraverso il loro frutto. Dono che non è mai solamente materiale ma che parte prevalentemente dall’aspetto spirituale del donarsi o del donare. La bottiglia di vino rispecchia a pieno questa filosofia.

Location: Villa Cavazza, Via Gorghetto 92/100 Bomporto di Modena

Orari Sabato 6 Maggio apertura al pubblico 11.00 alle 20.00

Domenica 7 Maggio apertura anticipata solo per Operatori HORECA 9.00 alle 12.00

Domenica 7 Maggio apertura al pubblico 12.00 alle 20.00

Programma completo e lista vignaioli presenti sul sito www.terredivite.it

Ingresso gratuito operatori HORECA previa registrazione email: info@terredivite.it

Ticket in cassa direttamente in villa 25€

Ticket in prevendita al prezzo scontato di 20 € sul sito www.terredivite.it

PER INFO E PRENOTAZIONI: BARBARA BRANDOLI TEL. 338 5474185 (anche WhatsApp)

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: