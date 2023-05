Maltempo, nel modenese livelli dei fiumi ancora nella norma, ma previsti in aumento

Livelli dei fiumi ancora sotto controllo nel territorio della provincia di Modena e della Bassa modenese nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio. A causa delle forti precipitazioni, iniziate la scorsa notte e, attualmente ancora in corso, però, è previsto un innalzamento del livello dei principali corsi d’acqua in provincia nelle prossime ore. Per il momento (ore 15.30), però, tutti i ponti sui fiumi Secchia e Panaro rimangono aperti alla circolazione. L’allerta rossa rimane in vigore anche nel territorio della Bassa modenese anche per la giornata di domani, mercoledì 17 maggio. Questo il messaggio diffuso dalla fonica nel territorio bomportese questa mattina:

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: