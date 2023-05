Mirandola, incidente all’incrocio tra via Spagnola e via Primo Maggio

MIRANDOLA – Diversi gli incidenti avvenuti sulle strade della Bassa modenese negli ultimi due giorni: dopo quelli avvenuti martedì 9 maggio a Concordia (in cui un motociclista è rimasto ferito in seguito ad uno scontro con un’auto ed è tuttora ricoverato con una prognosi di 30 giorni) e a Mirandola, all’incrocio tra viale Gramsci e via 2 Giugno, e quello avvenuto sempre nella città dei Pico ieri, 10 maggio, all’incrocio tra viale Gramsci, via dei Fabbri e via Borghetto, un altro sinistro si è verificato, sempre a Mirandola, nella serata di ieri, questa volta all’incrocio tra via Spagnola e via Primo Maggio. Sul posto, per i rilievi e per gestire la viabilità, è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola.

