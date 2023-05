Mirandola, l’Acetificio Mengazzoli al TuttoFood di Milano e al Gourmandia di Padova

MIRANDOLA – Maggio per l’Acrtificio Mengazzoli sarà un mese intenso di impegni. Infatti, fra l’8 e il 29 maggio l’azienda di Mirandola parteciperà a due importanti eventi dedicati al food. Si parte dal TuttoFood, dall’8 all’11 a Milano, per poi trasferirsi al Gourmandia, dal 27 al 29 a Padova.

TuttoFood è l’evento fieristico più importante in Italia e tra i primi in Europa nel settore food. Qui vengono proposte innovazioni di prodotto, di ingredienti e di packaging. Non poteva quindi mancare la partecipazione dell’Acetificio Mengazzoli, che da sempre propone prodotti frutto di un sapiente mix tra tradizione e innovazione.

Lo stand (PAD 5 Stand G09-H10) e il suo allestimento sono stati concepiti per poter essere riutilizzati per altri eventi (ad esempio è già stato usato nell’edizione 2022 del Cibus), nell’ottica sempre più green che contraddistingue tutte le attività di Mengazzoli (dalla riduzione del packaging all’utilizzo di bottiglie più leggere per un minor consumo di energia nella produzione, di carburanti per il trasporto, ecc.).

Inoltre, nell’ambito di TuttoFood verrà presentato il nuovo prodotto Panaceto, una sottile e fragrante sfoglia di pane con nell’impasto anche il pregiato Aceto Balsamico di Modena IGP, entrato a far parte del panel dei 20 prodotti selezionati dalla Giuria per l’assegnazione del Premio Innovazione al Better Future Award (la premiazione avverrà il 9 maggio).

Durante la gustosissima “tre giorni” di Gourmandia saranno presentati i prodotti regionali più inediti e si svolgeranno cooking show, seminari e masterclass legati alle tendenze gastronomiche del momento. L’Acetificio Mengazzoli sarà a Padova con un proprio spazio espositivo per deliziare i presenti con i propri prodotti.

