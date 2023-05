Pattinaggio, titolo europeo nella categoria Piccoli Gruppi per il finalese Federico Tassini

FINALE EMILIA – Pioggia di medaglie azzurre a Paredes, città del Portogallo che ha ospitato nel fine settimana i campionati europei Gruppi Show e Precision 2023, primo evento internazionale di pattinaggio artistico a rotelle, dove, come sempre, è stato protagonista anche il finalese Federico Tassini con la sua Roma Roller Team.

C’è, infatti, anche il loro oro tra le 12 medaglie conquistate dall’Italia nel corso della manifestazione. Il team capitolino, di cui fa parte anche Federico Tassini, ha conquistato il titolo europeo nella categoria Piccoli Gruppi con una coreografia incentrata sul genio di Walt Disney (“It was all started by a mouse”) riletta in una prospettiva decisamente particolare.

