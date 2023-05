Payback e Distretto biomedicale, Pd Bassa: “Il Governo trovi una soluzione strutturale che sollevi le imprese”

Nota del capogruppo del Pd – Liste Civiche nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Area Nord

Il Partito democratico della Bassa modenese raccoglie ancora una volta l’allarme e la preoccupazione che viene da tutto il mondo economico del nostro Distretto Biomedicale circa l’impatto de sistema del cosiddetto payback: “Il Tavolo nazionale di confronto Governo – Imprese, ci dicono le imprese, non ha ancora i frutti sperati attesi e necessari. Ossia il superamento di questa norma e degli impegni economici abnormi ed insostenibili per le imprese, piccole e grandi. La proroga a giugno doveva servire a questo – spiega Paolo Negro, capogruppo del Gruppo Pd – Liste civiche nel Consiglio dell’Unione – e bisogna arrivarci.

Ne va del futuro di una filiera nazionale quale quella Biomedicale, un asset fondamentale del Paese, che ha il suo cuore nel nostro Distretto. Chiediamo al Governo di trovare questa soluzione strutturale e definitiva, rispetto ad una norma iniqua che va archiviata. Le piccole imprese salterebbero e le grandi hanno già detto che rivedrebbero il loro piano di investimenti ed assunzioni. E’ un’urgenza che non può finire in fondo alla lista. Chiediamo anche a tutti i nostri parlamentari, come hanno sempre fatto, di tenere alta la pressione sul governo. Le imprese fanno un altro mestiere, fare ricerca, produrre e creare lavoro, non quello di finanziare il sistema sanitario pubblico; è compito dello Stato, quindi del Governo, finanziare questi due miliardi, ed in generale spesa sanitaria per la salute di tutti”.

