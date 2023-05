Raccolta fondi per gli alluvionati, appuntamento a San Prospero martedì, mercoledì e venerdì

La raccolta fondi dell’associazione ‘Un cuore per la vita’ dà appuntamento a San Prospero martedì, mercoledì e venerdì raccogliere scope, spazzoloni, pale, prodotti per la pulizia e l’igiene personale, disinfettanti, prodotti alimentari non deperibili e mangime per cani e gatti da portare agli alluvionati della Romagna. E’ anche possibile fare una donazione: Iban IT31U0503467001000000014144 – causale Alluvione ER 2023. Domenica 28 maggio i volontari di Un cuore per la vita partiranno con i volontari dell’associazione per Lugo e le zone limitrofe per andare a spalare il fango e portare gli aiuti. Chi vuole saperne di più, può contattare Donatella Miotto al 3485152663.