Riaprono i ponti Alto e dell’Uccellino sul Secchia e di Navicello vecchio e bailey sul Panaro

MODENA, BOMPORTO, NONANTOLA – Riaprono i ponti Alto e dell’Uccellino sul fiume Secchia e di Navicello vecchio e bailey (a Bomporto) sul fiume Panaro. E’ l’ultimo aggiornamento delle ore 9 di oggi, giovedì 4 maggio, rispetto alla situazione dei ponti nel territorio modenese in seguito alle piene dei corsi d’acqua causate dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno portato allo stato di mobilitazione del sistema di Protezione civile nazionale in Emilia-Romagna a causa dei danni provocati soprattutto nel bolognese e nel ravennate.

Ponti nel modenese

Per quanto riguarda il Panaro, riapre al transito questa mattina, giovedì 4 maggio alle ore 8,00, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 dopo che era stato chiuso per il raggiungimento dei livelli idrometrici di guardia del fiume Panaro. Prosegue il monitoraggio sugli argini da parte di tecnici e volontari della Protezione civile rispetto al deflusso del colmo di piena, dei corsi d’acqua, in via di normalizzazione. Come rende noto la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, inoltre, è stato riaperto alla circolazione questa mattina anche il ponte Bailey a Bomporto.

Per quanto riguarda, invece, il Secchia, il colmo della piena è transitato quasi completamente durante la notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, e il livello è attualmente sotto la soglia precauzionale: è stato, dunque, possibile riaprire ponte Alto e ponte dell’Uccellino prima dell’ora di punta per quanto riguarda il traffico di questa mattina.

Alle ore 8:45 di oggi, giovedì 4 maggio, il livello idrometrico del Secchia al ponte di Concordia era di 10,25 metri. Nella mattinata di oggi, passaggio della piena a Concordia sta raggiungendo il suo massimo e in giornata inizierà il deflusso favorito dalla capacità del fiume Pò di accogliere le acque in transito. È possibile seguire l’evoluzione in tempo reale della piena – spiega il Comune di Concordia – osservando il livello idrometrico del Secchia al link http://tiny.cc/qtr6v

I tecnici di AIPO e i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile fin dalla giornata di ieri, 3 maggio, stanno monitorando in via precauzionale le arginature, e al momento non si riscontrano particolari criticità. Il monitoraggio proseguirà per tutta la giornata e fino al completo transito della piena. Il ponte sul fiume Secchia resta aperto. L’allerta meteo arancione per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori è in vigore fino alle ore 12:00 del 4 maggio 2023.

L’intervento di Aipo

La perturbazione che ha interessato la regione Emilia-Romagna a partire dalla giornata del 1° maggio ha determinato lo sviluppo di eventi piena importanti sui due affluenti del Po Secchia e Panaro. In una prima fase spiega Aipo – le piogge sono state molto estese anche sulla parte collinare e di pianura, determinando il riempimento della rete idrografica minore contemporaneamente alla formazione della piena su Secchia e Panaro, con livelli che nell’arco di circa 12 ore hanno superato la soglia 2 del sistema di allertamento di Protezione Civile.

Le casse di espansione di Secchia e Panaro sono entrate in funzione ed è stato effettuato il monitoraggio con le relative fasi di sorveglianza, secondo quanto previsto dai Documenti di Protezione Civile approvati. In particolare la cassa del Secchia ha raggiunto il livello di sfioro verso la cassa sussidiaria nella mattinata del 2 maggio; per la cassa del Panaro è stata mantenuta la vigilanza e non si sono rese necessarie manovre sulle paratoie.

A partire dalla mattinata del 2 maggio l’ufficio AIPo di Modena ha attivato il Servizio di Piena su entrambi i corsi d’acqua e tutto il personale è stato impegnato per attività di vigilanza sulle arginature con l’ausilio di mezzi operativi di imprese ed il supporto dei volontari di Protezione Civile dei diversi gruppi comunali coordinati dal Centro Operativo di Marzaglia.

In particolare è stata monitorata la zona di Ponte Alto, i diversi tratti arginati oggetto di adeguamento in sagoma e quota sul Secchia, la zona di Fossalta, in corrispondenza della confluenza Tiepido Panaro, ed il tratto in corrispondenza ed a valle di Ponte sant’Ambrogio sul Panaro, oltre che sui cavi Argine e Minutara a monte dei portoni vinciani di Bomporto che si sono chiusi nel pomeriggio del 2. Le attività di vigilanza – spiega Aipo – continueranno a svolgersi in maniera uniforme su tutti i tratti arginati.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: