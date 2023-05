San Felice, le ginnaste di Unione 90 si mettono in luce nella gara di specialità regionale

SAN FELICE SUL PANARO – Sabato 22 e domenica 23 aprile si è svolta la gara di Specialità regionale presso il centro sportivo “Pianoro Sport Academy”. La Polisportiva Unione 90 di San Felice si è presentata in gara con ginnaste molto motivate e i risultati non hanno deluso le aspettative. In questa competizione molto numerosa vengono premiate con la medaglia le prime 6 ginnaste in classifica. Di seguito i risultati ottenuti:

Scannavini Gaia gareggia nella seconda categoria Elitè Senior conquistando una medaglia di bronzo a trampolino. Toselli Sara si classifica quinta, nella seconda categoria Senior, al corpo libero. Barbieri Giulia gareggia nella prima categoria Junior annata 2013. Torna a casa con un ricco medagliere: 2 medaglie di bronzo a trampolino e corpo libero, una medaglia di argento a trave. Soffriti Gioia gareggia nella prima categoria Allieve trovando ottimi risultati. 3 medaglie di bronzo a trave,trampolino,volteggio e una di argento a corpo libero. Catalano Noemi vince 2 medaglie di argento a volteggio e trave e 2 medaglie d’oro trampolino e corpo libero. Artioli Martina nella prima categoria junior 2012 ottiene una meritatissima medaglia di argento a trave.

Tantissimi complimenti da parte di Unione 90 anche a Caselli Carlotta che ha svolto una gara stupenda mantenendo alto il nome della società. Gli allenatori Mattia e Anita insieme a tutta Unione90 si complimentano con le proprie ginnaste per l’ottima gara svolta.

