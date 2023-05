Tumore al seno ereditario: perché è importante fare il test genetico

MODENA- Gli esperti del tumore ereditario della mammella si incontrano giovedì 25 maggio a partire dalle 9,00 presso il Rechigi Park Hotel di Modena – Via Emilia Est, 1581, 41122 Modena MO – per il convegno dal titolo “Tumore della Mammella Ereditario: un modello in evoluzione” organizzato dalle oncologhe dr.sse Angela Toss, Elena Barbieri e Marta Venturelli, afferenti alla Struttura Complessa di Oncologia della AOU di Modena diretta dal professor Massimo Dominici.

L’idea di creare un evento dedicato ai tumori della mammella ereditari, che corrispondono a circa il 13% del totale dei tumori mammari, nasce dalla necessità di fare un punto della situazione aggiornato in un contesto clinico radicalmente modificato dall’avvento dei test genetici su pannelli multigenici e dall’arrivo in pratica clinica di farmaci a bersaglio molecolare, denominati inibitori di PARP.

“La tradizione dell’Oncologia modenese circa i tumori ereditari, portata avanti dal team della dr.ssa Laura Cortesi – spiega il prof. Massimo Dominici – rappresenta un valore aggiunto per i nostri pazienti. I test genetici non solo hanno permesso di identificare i geni coinvolti nei tumori ereditari, ma consentono ora uso di nuovi farmaci efficaci in alcuni sottotipi. Il Centro ha in carico più di 900 donne portatrici di mutazione genetica per la loro sorveglianza”.

Parlare di genetica in oncologia non è solo un aspetto legato ai test molecolari in sé ed ai più nuovi farmaci, riguarda anche la giusta modalità di comunicazione con le pazienti e le loro famiglie per le implicazioni che vanno dalla chirurgia alla psiche. Per questo, i professionisti medici e gli psicologi, del Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’Azienda guidato dalla dr.ssa Paola Dondi, lavoreranno attorno ad un progetto di comunicazione con la dr.ssa Elisabetta Razzaboni.

“Per la prima volta – aggiunge la dottoressa Angela Toss – in un convegno di Oncologia a Modena, con lo scopo di migliorare ulteriormente le competenze comunicative e l’approccio alle consulenze genetiche, è previsto un workshop interattivo che preveda la simulazione di casi clinici avvalendosi di attori professionisti in grado di rendere più reale l’esperienza, aumentando l’efficacia della formazione sul campo”.

Il convegno sarà l’occasione per fare incontrare professionisti da varie Sedi e delle varie specialità che affrontano quotidianamente queste tematiche, come oncologi, radiologi, chirurghi generali e plastici, genetisti e psicologi. Si vorrà mettere a confronto i diversi punti di vista in un’ottica di interesse comune per la salute e la qualità della vita dei pazienti affetti.