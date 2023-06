16enne morto al Novi Sad durante una rissa, arrestato uno dei tre giovani ricercati

MODENA – Nella tarda serata di ieri, venerdì 16 giugno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Modena, dopo prolungata e articolata attività d’indagine coordinata dalle Procure della Repubblica di Modena e per i Minorenni di Bologna, hanno rintracciato e tratto in arresto un minorenne pakistano, nato nel 2006, latitante, raggiunto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna, su richiesta di quella Procura della Repubblica.

Il giovane è gravemente indiziato per omicidio e tentato omicidio in concorso con due connazionali maggiorenni, nonché per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in relazione ai gravi fatti accaduti il 31 marzo 2023 presso il Parco Novi Sad di Modena, dove un giovane di 16 anni, di nazionalità pakistana, era stato accoltellato ed ucciso mentre altri due giovani connazionali maggiorenni erano stati gravemente feriti con plurime coltellate.

Subito dopo la commissione dei gravissimi delitti, il minorenne tratto in arresto e altri due giovani connazionali indagati, quest’ultimi tuttora attivamente ricercati, erano fuggiti dalla città di Modena, rendendosi irreperibili fino alla dichiarazione del loro stato di latitanza. I Carabinieri, da diversi giorni avevano attivato per le ricerche anche il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il giovane è stato poi individuato e fermato dai militari, alle 22.30 di ieri, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Modena.

