Cocaina, hashish e soldi trovati nella sua abitazione, 22enne arrestato per spaccio

MODENA – Nella mattinata di martedì 13 giugno, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto a Modena all’arresto in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio, di un cittadino italiano di 22 anni. A renderlo noto è la Procura di Modena, che spiega che, a seguito della perquisizione eseguita nell’abitazione del giovane, sono state rinvenute 103 dosi di cocaina per un peso complessivo di 60 grammi e un panetto di hashish del peso di 100 grammi, oltre alla somma di mille euro in contanti. L’indagato è stato, quindi, associato presso la Casa Circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

