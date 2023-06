Concordia, al via il cantiere per il rifacimento della copertura al cimitero di San Giovanni

CONCORDIA – Iniziano mercoledì 14 giugno i lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del cimitero di San Giovanni di Concordia. La copertura è ormai vetusta e l’intervento – spiega l’Amministrazione comunale di Concordia – si rende necessario per superare problemi legati alle infiltrazioni ed evitare il deterioramento della struttura.

L’intervento, finanziato con 120 mila euro di risorse del Comune, riguarderà il rifacimento di tutto il manto di copertura con le necessarie opere edili e il posizionamento di nuove lattonerie da parte della ditta Tecnocoperture di Rio Saliceto che si è aggiudicata i lavori.

Per arrecare il minor disagio possibile – rende noto l’Amministrazione comunale di Concordia – i l lavori saranno eseguiti in tre distinte fasi temporali durante le quali, per consentire i lavori e per motivi di sicurezza, non sarà possibile accedere alle tombe a cielo aperto prospicenti all’area di intervento. Complessivamente il cantiere richiede due mesi di tempo, salvo imprevisti e condizioni di maltempo.

