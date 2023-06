Concordia, scippato dell’orologio, 71enne riconosce e il ladro e chiama i Carabinieri

CONCORDIA – Alcuni giorni dopo essere stato derubato dell’orologio davanti alla propria abitazione, a Vallalta, frazione del Comune di Concordia, ha visto nuovamente il ladro e il suo complice aggirarsi per la cittadina della Bassa modenese e ha allertato i Carabinieri, che hanno provveduto a fermare i due uomini, sui quali, al momento, sono in corso gli accertamenti dei militari.

Di questa storia, come riporta “Il Resto del Carlino” – è stato protagonista un uomo di 71 anni, residente per l’appunto a Vallalta, che lo scorso mercoledì 7 giugno è stato vittima del furto di un orologio dal valore di circa 200 euro: recatosi a Concordia per alcune commissioni, l’uomo è stato notato e quindi seguito in auto fino alla propria abitazione, dove, con la scusa di chiedere informazioni riguardo ad un hotel dove pernottare, è stato avvicinato dal ladro.

Il 71enne, però, aveva capito che qualcosa non andava e ha minacciato di chiamare i Carabinieri: in qual momento, il malvivente gli ha sottratto l’orologio che portava al polso per poi darsi alla fuga.

Qualche giorno dopo, però, come detto, l’uomo derubato ha visto nuovamente l’autore del furto a Concordia e questa volta lo ha segnalato ai Carabinieri, che ora stanno conducendo indagini su di lui e sul suo complice.

