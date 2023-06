Ecco ‘Il Pico’, nuovo polo culturale polifunzionale nel cuore di Mirandola

MIRANDOLA- Torna alla piena funzionalità e disponibilità della comunità il rinnovato polo culturalenel cuore diLa nuova vita per lo storico edificio danneggiato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 arriva dopo une messa in sicurezza. Il taglio del nastro venerdì 23 giugno con il presidente della Regione e commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012,, insieme al sindaco. Inserito nel Programma delle opere pubbliche e beni culturali per la realizzazione di un intervento di miglioramento sismico, ha richiesto un investimento complessivo difinanziato dalla Regione con oltre 3,6 milioni di euro e 5,7 milioni del Comune.“È straordinario vedere questo polo della cultura, simbolo della comunità locale, tornare ad essere uno spazio vivo e centrale per Mirandola- afferma- Una riprova del fatto unità e lavoro di squadra, alla base anche di questo intervento, rappresentano il primo passo per ripartire. Un altro segno di fiducia e speranza nel momento in cui davanti abbiamo la ricostruzione dopo l’alluvione: insieme abbiamo risollevato l’Emilia, lo stesso succederà con la Romagna”. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di un progetto condiviso- chiude il presidente della Regione- fortemente voluto dalla cittadinanza, per restituire soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, che ne sono i principali fruitori, un bene culturale di prestigio, ora fruibile in sicurezza, inserito in centro storico rivitalizzato, grazie anche alla riqualificazione degli spazi e del patrimonio pubblico”.Un profondo restyling degli interni, che ha consentito di ricavare numerose sale studio e una biblioteca di oltre. Laoccuperà la superficie più ampia de “Il Pico”, tra piano terra e primo piano, con oltre 200 posti lettura allestiti, aree dedicate ad attività per i più piccoli 0-3 anni e dei bambini. È prevista anche una, una caffetteria al piano terra, una sala conferenze multimediale che potrà ospitare fino ad un massimo 80 persone. Al secondo piano, mentre nell’ala est (tra via Verdi e il cortile interno) al primo e secondo piano, sono state ricavate sei aule universitarie per il corso inter-ateneo dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Verona, e Università di Trento “Ingegneria dei sistemi medicali per la persona” e al nuovo corso ITS (a partire dal 2025). Al Polo culturale troveranno la loro sede definitiva anche il Centro documentazione sisma Emilia 2012 e il Centro Internazionale Studi Giovanni Pico. La struttura potrà beneficiare dei) antistanti su Piazza Garibaldi e Via Verdi, oltre alla capienza garantita dall’ex piazzale della stazione delle corriere sulla Circonvallazione.