Mirandola, 600 firme per ricostruire la chiesa del San Francesco come era e dov’era

MIRANDOLA- Ha raggiunto 600 firme la petizione per chiedere al ministro di intervenire per ricostruire fedelmente la chiesa di San Francesco, a Mirandola."Siamo estremamente soddisfatti per le sottoscrizioni raccolte in poche settimane. Il plico è stato depositato in Comune e adesso seguirà l’iter delle iniziative popolari, ovvero approderà in Consiglio comunale per il voto entro fine luglio. Qui i consiglieri saranno chiamati a votare se andare avanti con il progetto di ricostruzione moderno, con il campanile più simile ad una ciminiera, o fare retromarcia- commentano i promotori della petizione Antonio Tirabassi, Andrea Smerieri, Nicoletta Arbizzi e Antonio Platis- Abbiamo recapitato, proprio oggi, la petizione anche al ministro dei Beni culturali Gennaro Sangiuliano, in quanto crediamo che le Sovrintendenze debbano mettere un freno a questi tentativi di alterare i monumenti originali". "La professoressa Nicoletta Arbizzi ha inoltre ricordato il convegno promosso dalla sua Associazione “La Nostra Mirandola” Onlus nel 2014 con i vertici di Italia Nostra e illustri professori e urbanisti- concludono- Il convegno non a caso si chiamava “Dov’era e com’era” e si era tenuto in piazza Costituente a Mirandola pochi mesi dopo il sisma".