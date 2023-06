Mirandola, l’azienda Fresenius Kabi al Biomedical Valley: “Donare sangue significa donare vita”

“Possiamo salvare fino a 3 vite con una sola donazione di sangue. L'intera procedura di donazione dura circa 10 minuti; solo 10 minuti per dare a qualcuno il dono della vita” commenta Senanur Akkilic, Innovation And Project Manager, CSR and Communication Coordinator di Fresenius – “Il tema del TEDxMirandola di quest’anno e del workshop Biomedical Valley “Time to care” si allinea perfettamente con la nostra mission aziendale “Caring for life”. Per Fresenius Kabi questo non significa solo prendersi cura dei pazienti, ma anche dei dipendenti, dell’ambiente che ci circonda e del territorio in cui viviamo”.

MIRANDOLA - Fresenius Kabi, azienda facente parte del distretto biomedicale mirandolese e che si occupa della produzione di filtri per il trattamento sangue, ha partecipato quest’anno al workshop Biomedical Valley del TEDxMirandola con un intervento focalizzato a sottolineare l’importanza del donare sangue.

E cosa può esserci di più importante del produrre dispositivi utili alla vita? Nel mondo, una donazione su quattro viene raccolta in una sacca sangue prodotta da Fresenius Kabi.

Fresenius HemoCare Italia Srl , infatti, produce dispositivi per la filtrazione sangue e sistemi per trasfusione convenzionale, in un contesto altamente automatizzato, con tecnologie all’avanguardia; mette i farmaci e le tecnologie essenziali nelle mani di coloro che aiutano i pazienti e trovano le soluzioni migliori alle sfide che affrontano. Come azienda operante nell’HealthCare, Integrità, Qualità, Sicurezza, Sostenibilità, Innovazione sono i cardini fondamentali della cultura aziendale. Negli ultimi anni si sono aggiunte due aree di grande impatto: Diversità ed Inclusione; in Fresenius la diversità è essenziale in quanto crea valore in modo incrementale: nel plant di Mirandola, vi sono dipendenti di ben 15 nazionalità diverse che lavorano insieme con l’unico obiettivo del “to care” .