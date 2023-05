Mirandola, gli studenti dell’ITS Biomedicale alla scoperta dell’azienda Fresenius

MIRANDOLA – Lunedì 15 maggio è stata una giornata speciale per gli studenti dell’ITS Biomedicale di Mirandola: i ragazzi, infatti, hanno trascorso un pomeriggio all’interno dell’azienda biomedicale mirandolese Fresenius HemoCare Italia, che produce filtri per trattamento sangue, avendo l’opportunità di conoscere da vicino i prodotti, i processi produttivi e le attività di ricerca e sviluppo svolti dall’azienda. Durante la visita sono stati accompagnati da un gruppo di dipendenti Fresenius, che ha condiviso con loro competenze, conoscenze ed esperienze. Una bella opportunità per gli studenti che hanno potuto, così, approfondire, ampliare e vedere applicate in concreto le loro materie di studio.

