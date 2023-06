Novi, l’AiaFolkFestival entra nel vivo con il clou della programmazione

«L’AiaFolkFestival entra nel vivo della programmazione musicale e artistica di questa XV edizione dedicata alla Pace - spiega una entusiasta Manuela Rossi, presidente del Coro Mondine di Novi - lasciandosi alle spalle cinque giorni che hanno visto la partecipazione media di un centinaio di persone per ogni presentazione di autori e dei loro libri, mettendo a segno così un ulteriore successo di questo “festivalino” letterario. Da giovedì 29 giugno ci si sposta all’interno del Parco della Resistenza con gli Arakne Mediterranea che porteranno sul palco il colore e il calore del Salento e ci faranno fare un tuffo nelle suadenti note della notte della Taranta. Venerdì 30 giugno torniamo all’interno della Corte Frassona, vestita in abito da sera, in via Gavello 5, con l’Associazione Teatro delle Brame di Reggio Emilia che presenta “Vive di Nascosto”, a cura di Elisa Brucellaria e Rahel Righi, una performance di teatro e danza sulla memoria emotiva femminile (prenotazione obbligatoria al 338.9039180).

Sabato 1° luglio, una grande serata con un concerto inedito, dedicato alla Pace, che vedrà protagonisti il Coro Mondine insieme all’Orchestra sinfonica “Oro del Reno”diretti rispettivamente da Fulvia Gasparinie da Michela Tintoni. Violini, viole, violoncelli, contrabbassi e clarinetti si esibiranno in brani di Grieg, Luigi Bosso, Pablo De Saraste e Vittorio Monti e insieme al Coro Mondine saranno la base dei canti arrangiati dalla stessa Michela Tintoni con la trascrizione delle voci di Fulvia Gasparini. Questo evento e l’intera serata li dedicheremo a Gabriella Bigi e Mauro Losi, due amici da poco scomparsi, protagonisti da sempre e in diversi ambiti del volontariato novese. Infine domenica 2 luglio chiuderemo il festival con il concerto folk jazz Euphonia di Eugenio Finardi, Mirko Signorile e Raffaele Casarano e con un finale a sorpresa».

«Anche quest’anno la programmazione del Festival non ha lasciato nulla al caso – aggiunge Diego Zanotti, responsabile dell’organizzazione – tanto da affermarsi sempre di più come l’evento culturale più importante e imponente di tutto il nostro comune. Giovedì 29 giugno alle 21, al Parco della Resistenza, ci sarà l’inaugurazione della kermesse alla presenza del Sindaco, della Proloco Adriano Boccaletti che ci patrocinano, di due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che ci sostiene ogni anno e degli sponsor. Anche il pubblico aumenta a ogni edizione e la partecipazione supera i confini provinciali. L’avere poi inserito all’interno di AiaFolkFestival, da tre anni a questa parte, tutta la sezione dedicata alle arti figurative con ramificAZIONI AgriLandArt ci ha permesso di dare una ulteriore eco a questa manifestazione. Sarà proprio domenica 2 luglio a partire dalle 10, presso la Corte Frassona, che gli oltre quaranta artisti presenteranno al pubblico le loro installazioni insieme a Francesca Manzini e a Carlo Moretti rispettivamente curatrice e coordinatore artistico della rassegna. Sempre domenica, alla sera al Parco della Resistenza, Davide Baruffi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, porterà il saluto della nostra Regione che quest’anno, per la prima volta, ha patrocinato e sostenuto l’intero Festival».