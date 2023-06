Pallavolo, lo schiacciatore Elia Scita passa a Stadium Mirandola

MIRANDOLA- Parmigiano di nascita, ma Mirandolese “di cuore” il giovane Elia Scita firma con Mirandola dopo la stagione passata nel girone blu con Sabaudia. Giovanissimo e appena ventenne, Scita cresce nelle giovanili della WiMORE Parma, conclude la sua esperienza juniores a San Donà di Piave, dove poi esordirà in A3 dopo l’esperienza della Junior League.

A 18 anni passa a Macerata, con cui approda alla semifinale playoff.

Scita approderà quindi a Mirandola, di cui conosce già l’ambiente, che definisce tranquillo e ben organizzato:

“Tra le opzioni a disposizione ho scelto Mirandola per la chiarezza e la schiettezza che la caratterizza. Già alla prima telefonata Anastasi è stato estremamente chiaro sia sulla squadra da allestire che sugli obiettivi, cioè la salvezza, pur lasciando la porta aperta per qualsiasi altra possibilità ci si presenterà. La squadra è interessante, con ottimi giocatori per la categoria. Alcuni ragazzi li conosco già, sono spesso a Mirandola e ho avuto anche l’occasione di fare qualche

allenamento con i ragazzi nel post-season” – ha commentato l’atleta.

“L’ambiente di Mirandola è molto tranquillo e ben organizzato, ma un altro motivo per cui ho scelto Stadium è sicuramente il PalaSimoncelli: mi è capitato di assistere da spettatore ad alcune partite, e mi ha impressionato il calore del tifo. Il pubblico sente la partita come se fosse in campo con i giocatori. Potrà essere sicuramente un punto di forza e non vedo l’ora che tutto ciò cominci”.

