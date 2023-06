Pallavolo Mirandola: Stadium affida a Davide Quartarone la cabina di regia

MIRANDOLA- Nona stagione in Serie A per il palleggiatore che arriva dopo un’eccellente stagione al Gabbiano Top Team Mantova, dove ha concluso la regular season senza concedere nemmeno un punto in classifica agli avversari, con 78 punti su

26 incontri disputati.

196 centimetri, quattro stagioni in A1, tre in A2 e sei in B1*, il curriculum del nuovo palleggiatore classe 1986 di Stadium Pallavolo Mirandola parla da sé.

La Serie A3 era l’unico campionato di Serie A mai calcato, fino ad ora. Davide Quartarone può vantarsi di aver visto le palestre di tutta Italia della pallavolo nazionale: parte da Nicosia, passa per Latina, Castellana Grotte con cui gioca in SuperLega e sale fino a Brescia e Bolzano, con cui disputa la Serie A2.

Finita l’esperienza con Castellana Grotte si accasa nella Pianura Padana: un campionato con Parma e due con Mantova di Serie B, prima del ritorno in Serie A nella Città dei Pico.

Queste le dichiarazioni dell’atleta:

“Voglio ringraziare società e allenatori che mi hanno permesso di fare parte di questo progetto. Sono molto contento di vestire i colori di questa società alla mia prima esperienza nel modenese. L’ambiente mi è sempre sembrato motivato e mosso dalla voglia di fare bene e farò del mio meglio per allinearmi a questo pensiero. Il mercato è stato a mio avviso ottimo, ci sono tutti i presupposti per fare bene e raggiungere i nostri obiettivi. Nella mia carriera ho incontrato una sola volta Stadium, nella stagione in Serie B dell’emergenza pandemica. Purtroppo gli ingressi erano ancora regolamentati e il pubblico era poco, ma mi è sempre stato raccontato di tifosi estremamente calorosi e sanguigni che non vedo l’ora di incontrare. Dopo la pausa estiva il mantra sarà testa bassa e lavorare in palestra. Credo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni insieme”.

