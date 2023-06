Pd Mirandola: “Bene la riapertura della Biblioteca, ora si pensi al Centro storico”

Questa la nota stampa:

"Tutti a Mirandola siamo contenti e orgogliosi che venga finalmente inaugurata la Biblioteca.

Un progetto importante e lungimirante pensato, progettato e appaltato, come noto, dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Siamo ben lieti che l’Amministrazione Greco alla fine ne abbia colto lo straordinario rilievo per la città, al punto da invertire lo scenario improponibile delineato in campagna elettorale del ritorno in quell’edificio del Liceo classico.

Di fronte a un’opera di così enorme rilievo vi sono esigenze, anche di stile istituzionale, che imporrebbero un esplicito riconoscimento di tutti gli attori coinvolti nell’ideazione di un progetto di tale valenza per Mirandola e il suo centro storico, proprio in occasione dell’inaugurazione e senza alcun imbarazzo. La forza degli argomenti che ciascuna parte politica può far valere deve essere supportata anche dalla presenza di stile e rispetto. Lo stile nei comportamenti e il rispetto verso gli avversari sono un tratto fondamentale nella dialettica politica che devono tornare di moda.

Quel complesso architettonico, per la sua collocazione nel centro storico, per la sua storia e la memoria che porta dentro di sé e nei ricordi di ciascun mirandolese, può diventare il centro propulsore che imprime nuova vita al centro.

La conclusione dei lavori della Biblioteca offre una grande occasione di dibattito e confronto pubblico sulle potenzialità per individuare le migliori scelte di utilizzo della struttura che sarà restituita ai mirandolesi in questa nuova veste.

Siamo però ben consapevoli che la situazione del Centro storico è ben lontana dall’essere soddisfacente per quanto riguarda il recupero e la restituzione alla comunità degli edifici e degli ambiti di maggiore rilievo.

Pochissimi interventi sono in corso e quei pochi avanzano a fatica; alcuni sono bloccati e tanti altri non sono ancora nemmeno pensati nel loro futuro utilizzo: non sono stati preparati progetti o anche solo studi di fattibilità per il loro recupero e il loro riuso. Certo il Covid non impediva di elaborare idee, avviare confronti e preparare progetti per i più importanti ambiti e edifici pubblici di Mirandola e del suo Centro storico.

Come Partito democratico apriremo a breve un ampio confronto con la cittadinanza, le professioni e le attività per individuare insieme idee di sviluppo per il futuro di Mirandola, a partire dal suo cuore che è il Centro storico.

Un Centro storico cui debbono essere restituiti il prima possibile gli edifici pubblici di aggregazione civica più rilevanti, istituzionali, culturali e di servizio ai cittadini".