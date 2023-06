Sanità pubblica, Cgil Area Nord: “Grave crisi, non tutti potranno permettersi quella privata”

L’Assemblea Territoriale Confederale della Cgil dell’Area Nord modenese, composta da 65 tra delegati aziendali e attivisti, si è riunita ieri, venerdì 16 giugno, per fare il punto sulla sanità pubblica nel territorio. Di seguito, la nota stampa diffusa dal sindacato:

stanno avanzando le strutture “territoriali” (Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, ecc…), ma permane un grosso problema di ritardi nella loro realizzazione (es. Casa di Comunità di Finale Emilia, Hospice di San Possidonio, ecc…) e c’è il rischio che non ci sia personale qualificato a sufficienza per farle funzionare. C’è inoltre il rischio, come in altre regioni, che le strutture vengano costruite con i fondi pubblici, ma che poi vengano occupate da centri medici privati.

“La prospettiva per il territorio – dichiarano Marco Bottura, coordinatore Cgil Area Nord e Massimo Tassinari, coordinatore sindacato pensionati Spi-Cgil Area Nord Modenese – è quella di avere da una parte una sanità pubblica sempre più in difficoltà a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, dall’altra una sanità privata che lentamente va in sostituzione dei servizi di specialistica e di prevenzione, ma con le logiche di mercato, cioè concentrandosi sulle aree redditizie e offrendo servizi a chi può permetterseli”.

Sul territorio Cgil e Spi dell’Area Nord Modenese rivendicano la garanzia degli investimenti in spesa corrente per il personale e, in particolare, sottolineano come l’Ospedale di Mirandola deve essere al centro della rete assistenziale della Bassa Modenese con investimenti in tecnologie, strutture e personale a livello degli altri ospedali. Il prossimo sabato 24 giugno la Cgil, insieme ad altre 60 associazioni di volontariato, sarà a Roma per manifestare contro i tagli alla spesa sanitaria e la privatizzazione del sistema sanitario, quindi a favore di una una sanità pubblica, universale e gratuita per tutti i cittadini”.