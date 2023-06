Scomparsa Berlusconi, GD modenesi: “Rivendichiamo nostra contrarietà al lutto nazionale”

“Le istituzioni rappresentano, o dovrebbero rappresentare, tutti i cittadini: per questo respingiamo il puerile tentativo di strumentalizzazione che la Destra modenese sta cercando di mettere in atto in queste ore rispetto alla nostra legittima contrarietà al lutto nazionale per i funerali di Silvio Berlusconi”: queste le parole di Matteo Silvestri, segretario dei Giovani Democratici della provincia di Modena.

“Abbiamo – continua Silvestri – una posizione chiarissima, e la ribadiamo senza ipocrisia: assoluto rispetto per le persone venute a mancare e per i cari che le compiangono. Tant’è vero che la Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, si è recata a porgere l’ultimo a saluto a nome di tutta la comunità delle democratiche e dei democratici. Ma questo nulla ha a che vedere con la contrarietà che abbiamo espresso, come GD provinciali, all’innalzamento a idolo di una figura divisiva per Paese; non solo da un punto di vista ideologico, ma anche e soprattutto nell’utilizzo delle istituzioni come proprietà personale e per aver minato l’inclusione e la qualità del sistema scolastico e in generale del welfare”.