L’ultimo saluto al piccolo Francesco, morto a due anni nella piscina di casa

Voglio ricordarti per sempre così. Sorridente, felice e con un immensa voglia di vivere. Qui mi abbracciavi e stringevi forte dicendomi che mi volevi tanto bene. Avrei dato e fatto tutto per te amore mio.. la tua perdita mi ha completamente annientato. Mi manchi troppo.

Si sono tenuti in forma strettamente privata, come da volere della famiglia, i funerali del piccolo Francesco Pioppi, morto a due anni nella piscina di casa a Sant'Antonio in Mercadello provincia di Novi, la sera dello scorso lunedì 3 luglio. La notizia ha lasciato sgomenti e la commozione è stata diffusa. I funerali si sono svolti sabato nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a Carpi. All’uscita del feretro dalla chiesa, sono stati fatti volare in cielo tanti palloncini, bianchi e colorati. "Sicuramente gli avrebbe fatto piacere vedere che era amato da tanta gente" ha commentato sui social il padre del piccolo, Patrick, che ha anche postato un personale ricordo del suo cucciolo.Si è trattato di una tragica fatalità, non ascrivibile ad una responsabilità penale a carico dei genitori del piccolo Francesco Pioppi, bimbo di soli due anni annegato nella piscina che si trovava nel giardino di casa, a Sant'Antonio in Mercadello, frazione del Comune di Novi di Modena, la sera dello scorso lunedì 3 luglio. Questa la conclusione a cui sarebbe giunta la Procura, che avrebbe deciso di non eseguire l'autopsia sul corpo del piccolo Francesco, escludendo in questo modo, almeno per il momento, indagini a carico dei genitori del bimbo. Secondo la ricostruzione dei fatti avvenuti quella sera ad opera del padre del piccolo Francesco Pioppi, il bimbo, che si trovava a letto con la mamma, avrebbe chiesto del latte prima di dormire. Si sarebbe, dunque, recato in casa, dove c'era il papà che avrebbe dovuto prepararglielo, ma proprio in quel momento avrebbe suonato il giardiniere con cui il papà doveva fare il punto su alcuni lavoretti eseguiti nel cortile. A quel punto, il padre del piccolo avrebbe chiesto alla madre se potesse preparare lei il latte, ma lei probabilmente non ha sentito. Così, mentre l'uomo usciva per parlare con il giardiniere, anche il piccolo Francesco sarebbe probabilmente uscito, senza che il padre se ne accorgesse, avvicinandosi alla piscina, probabilmente attratto da alcuni giochi che galleggiavano in acqua. A questo punto sarebbe avvenuta la tragica fatalità che avrebbe portato alla morte del piccolo per annegamento. Quando il papà, rientrato in casa, si è accorto di quanto successo, nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi, era ormai troppo tardi per salvare il piccolo Francesco.