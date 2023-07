Novi, niente autopsia sul bimbo morto in piscina: nessuna indagine a carico dei genitori

NOVI DI MODENA - Si è trattato di una tragica fatalità, non ascrivibile ad una responsabilità penale a carico dei genitori del piccolo Francesco Pioppi, bimbo di soli due anni annegato nella piscina che si trovava nel giardino di casa, a Sant'Antonio in Mercadello, frazione del Comune di Novi di Modena, la sera dello scorso lunedì 3 luglio. Questa la conclusione a cui sarebbe giunta, riporta la "Gazzetta di Modena", la Procura, che avrebbe deciso di non eseguire l'autopsia sul corpo del piccolo Francesco, escludendo in questo modo, almeno per il momento, indagini a carico dei genitori del bimbo. Secondo la ricostruzione dei fatti avvenuti quella sera ad opera del padre del piccolo Francesco Pioppi, il bimbo, che si trovava a letto con la mamma, avrebbe chiesto del latte prima di dormire. Si sarebbe, dunque, recato in casa, dove c'era il papà che avrebbe dovuto prepararglielo, ma proprio in quel momento avrebbe suonato il giardiniere con cui il papà doveva fare il punto su alcuni lavoretti eseguiti nel cortile. A quel punto, il padre del piccolo avrebbe chiesto alla madre se potesse preparare lei il latte, ma lei probabilmente non ha sentito. Così, mentre l'uomo usciva per parlare con il giardiniere, anche il piccolo Francesco sarebbe probabilmente uscito, senza che il padre se ne accorgesse, avvicinandosi alla piscina, probabilmente attratto da alcuni giochi che galleggiavano in acqua. A questo punto sarebbe avvenuta la tragica fatalità che avrebbe portato alla morte del piccolo per annegamento. Quando il papà, rientrato in casa, si è accorto di quanto successo, nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi, era ormai troppo tardi per salvare il piccolo Francesco.