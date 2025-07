Bimbo deceduto dopo il parto in casa a Finale Emilia, l’Ausl: “Assistenza immediata, eventi come questo sono imprevedibili”

In merito al tragico evento verificatosi nella sera di martedì 15 luglio a Finale Emilia , quando una donna al sesto mese di gravidanza ha partorito in casa e il suo bimbo purtroppo non ce l'ha fatta, nonostante l'intervento dei sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, arriva l'intervento dell'Ausl di Modena:

"In merito all’intervento del 118 a Finale Emilia la sera di martedì 15 luglio, l’Azienda USL di Modena esprime vicinanza alla donna in un momento così doloroso. Purtroppo eventi come questo sono imprevedibili, soprattutto in una gravidanza fisiologica e a precoce età gestazionale: i controlli effettuati, anche meno di 48 ore prima, non avevano rilevato criticità. Alla chiamata al 118 è seguito l’invio del primo mezzo di soccorso, giunto in 9 minuti, poi altri due mezzi, un’ambulanza con infermiere e l’elisoccorso, che hanno fornito assistenza immediata. La donna è stata trasportata al Policlinico di Modena per le cure necessarie".