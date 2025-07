Bomporto, sabato 12 luglio torna la magia della Notte Blu

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Anche quest’anno Bomporto si illumina per la Notte Blu, l’atteso appuntamento estivo che sabato 12 luglio trasformerà il paese in un vivace palcoscenico di cultura, spettacolo e convivialità.

Organizzata dal Servizio Promozione del Territorio del Comune, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e i commercianti, la manifestazione accoglierà cittadini e visitatori con un programma ricco e diversificato, pensato per soddisfare tutte le fasce d’età.

Dalle 17 e fino a notte fonda, ogni angolo del paese offrirà un’occasione per divertirsi e scoprire nuove esperienze. Gli appassionati di motori potranno ammirare le spettacolari auto modificate dell’Auto Tuning Night, mentre i più sportivi potranno seguire il grande ritorno degli Scomed con la manifestazione rotellistica al PalaHockey e il Torneo Memorial Adriano “Giurg” Rebucci, che vedrà sfidarsi squadre miste in partite mozzafiato, . Per chi ama la magia delle arti, Piazza Matteotti ospiterà il Magic Market, dove artisti e artigiani esporranno le loro creazioni, e il Gruppo Operai dell’Arte sorprenderà il pubblico con un’improvvisazione artistica al buio, mentre poco prima della mezzanotte l’associazione Piccole Luci proporrà in piazzetta del Pozzo le storie del terrore di grandi autori del genere horror come Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft e Stephen King.

L’intrattenimento sarà assicurato da spettacoli di trasformismo e illusionismo su trampoli, musica e DJ-set, tra cui la Vintage Rock Experience, un viaggio attraverso la storia musicale dal ‘68 al ‘78, e l’energia tutta al femminile di The Washing Apple. Il momento clou della notte arriverà con lo Schiuma Party, per chiudere la serata in modo travolgente e spensierato.

Tania Meschiari, Sindaca di Bomporto, sottolinea il valore dell’evento per la comunità: “La Notte Blu non è solo una festa, ma un’occasione preziosa per mettere in luce il patrimonio culturale e gastronomico di Bomporto e, soprattutto, l’energia e la creatività delle persone che lo rendono speciale. Le associazioni, i commercianti, i volontari e tutti coloro che contribuiscono alla riuscita della manifestazione sono il cuore pulsante di questo territorio, che ogni anno si ritrova e si rafforza anche grazie a eventi come questo. È una serata di incontro, di condivisione e di orgoglio per ciò che siamo e per ciò che possiamo offrire”.

“La Notte Blu – aggiunge la Vice sindaca e Assessora con delega all’Associazionismo, Ilaria Malavasi - è uno splendido esempio di come Bomporto sappia fare rete. L’entusiasmo delle associazioni, la partecipazione dei commercianti e la generosità dei volontari danno vita a una serata che ci rappresenta: inclusiva, vivace e profondamente legata al territorio. Senza di loro, eventi così significativi non sarebbero nemmeno immaginabili”.

Non mancherà l’attenzione alla tradizione enogastronomica locale, con degustazioni di tigelle, borlenghi, piadine e tortelli dolci, oltre a grigliate di carne, arrosticini e i celebri bomboloni caldi di mezzanotte. Gli amanti del buon vino potranno deliziarsi con la degustazione di Lambrusco & Tortelli, mentre la cucina tradizionale sarà protagonista al Circolo Laghi Elena con penne alla boscaiola, gramigna con salsiccia e gnocco fritto con salumi. Durante la serata sarà attivo il “Trenino Notte Blu " con partenza da Piazzale dello Sport e arrivo in Piazzale Donatori di Sangue.

Leggi anche: A Bomporto i bimbi delle elementari alla scoperta del proprio paese con le maestre