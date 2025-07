Bomporto, si lavora al rinnovo delle condotte idriche

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Nel territorio del Comune di Bomporto sono in corso e si protrarranno per qualche mese i lavori sulla rete acquedottistica che rientrano nell’ambito del progetto “Salviamo l’acqua”, messo in campo da AIMAG per rispondere in maniera preventiva ed integrata al tema delle perdite idriche nei territori in cui l’azienda opera, nell’ottica di tutelare il più possibile la preziosa risorsa idrica. Gli interventi, autorizzati dall’Amministrazione comunale e seguiti direttamente da Aimag, si sviluppano seguendo una logica basata sull’analisi dei dati storici. Grazie all’elaborazione del database delle rotture, infatti, sono state individuate le strade con maggiore criticità e priorità d’intervento.

I lavori si sono conclusi in via Cimarosa e, a seguire, i cantieri interesseranno numerose altre strade fra cui via Ponchielli, via Paganini (attualmente in corso), via Boito, via Grieco, piazza Pertini, via Frescobaldi, via Monteverdi. L’approccio scelto consente non solo di ridurre il rischio di nuove rotture, ma migliora significativamente l’affidabilità del servizio idrico e la sua capacità di rispondere alle esigenze del territorio.

La sindaca del Comune di Bomporto, Tania Meschiari, ha dichiarato: “Gli interventi previsti per il 2025 sul nostro territorio comunale sono particolarmente rilevanti e rappresentano un miglioramento importante della rete a servizio dei cittadini utenti. Come Amministrazione abbiamo richiesto ad Aimag che, alla fine dei lavori, venga completamente ripristinato il manto stradale”.

Queste opere si inseriscono in una strategia di lungo periodo volta alla tutela del patrimonio idrico, alla riduzione degli sprechi e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Aimag e il Comune di Bomporto confermano il loro impegno a lavorare con visione e responsabilità, investendo in modo significativo sulla manutenzione preventiva per qualificare ulteriormente il servizio pubblico.

