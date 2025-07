Bondeno, domenica 20 luglio arriva la 19esima edizione del “Vespa Raduno Nazionale città di Ferrara”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO (FE) - Domenica 20 luglio all’insegna degli amanti delle due ruote, motorizzate e non.

Infatti, il territorio matildeo sarà protagonista del diciannovesimo Raduno Nazionale “Città di Ferrara” presso Viale della Repubblica a Bondeno e del primo Cicloraduno “Insieme sul Po” presso Stellata.

Per quanto riguarda il primo appuntamento, si tratta del raduno motoristico organizzato dal Vespa Club di Ferrara: i partecipanti, in sella alle celeberrime moto della Piaggio, si troveranno in Viale della Repubblica e dopo aver terminato la colazione e le procedure di iscrizione si dirigeranno a Felonica per visitare il Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po.

A seguito della visita, di nuovo il ritorno a Bondeno dove i vespisti saranno accolti dal pranzo organizzato presso l’agriturismo La Florida. Ma non solo motori: a Stellata, già a partire dalle ore 8, si terrà la prima edizione del raduno ciclistico organizzato da Avis Aido Bondeno Cicloturisti e da Cicloamatori Castelmassa.

Il ritrovo per le iscrizioni in questo caso è a Stellata presso la Casetta degli Agricoltori (rampa argine Po): dalle 8 alle 11, i ciclisti potranno sfrecciare sull’argine a ritmo e percorso libero, con la possibilità di usufruire del ristoro. «Due eventi che promuovono la percorrenza a ritmo lento del territorio – sono le parole del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Ringraziamo il Vespa Club Ferrara e in particolare Martin Dallago, e Avis Bondeno per le rispettive organizzazioni. Questi sono appuntamenti che coinvolgono in maniera sentita e particolare gli appassionati del settore, consentendo loro di trascorrere una mattina all’aria aperta fra cultura, natura e gastronomia».

