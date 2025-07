Calcio, Modena: Battistella ceduto alla Juve Stabia, Santoro rinnova fino al 2028

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Il Modena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Thomas Battistella alla SS Juve Stabia. Approdato in gialloblù nel 2022, dopo aver fatto la trafila del Settore Giovanile dell’Udinese e una prima esperienza tra i grandi con la Carrarese, ha di fatto perso la prima stagione a Modena per via di un infortunio al legamento crociato del ginocchio, rimediato a settembre. Tornato a disposizione nell’estate del 2023, ha ritrovato gradualmente il campo, spiccando con un gran gol nella vittoria per 3-0 contro il Parma a gennaio. Nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze e un assist, chiudendo la sua avventura in gialloblù con un totale di 52 gettoni, 2 gol e 4 assist.

Il Modena FC comunica anche di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto di Simone Santoro, che resterà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2028. Arrivato al Modena nel gennaio 2024 in prestito dal Perugia, si è subito imposto per quantità e qualità, collezionando 15 presenze nella seconda parte di stagione. A giugno la società ha esercitato il diritto di riscatto, puntando su di lui con decisione. Una scelta confermata dal campo: nella scorsa stagione ha totalizzato 35 presenze e 4 gol, affermandosi come uno degli elementi chiave del centrocampo gialloblù. Cuore, spirito di sacrificio e duttilità lo hanno reso una certezza per la Serie B: in un anno e mezzo ha dimostrato grande affidabilità, abbinando intensità e intelligenza tattica. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Simone e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua avventura in gialloblù.

