Carpi, due donne condannate per “revenge porn” nei confronti di un uomo

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Una situazione piuttosto particolare è avvenuta a Carpi. Come riporta la "Gazzetta di Modena", infatti, due donne sono state condannate in primo grado a 5 mesi per "revenge porn" nei confronti di un uomo di 30 anni, in quanto ritenute responsabili di aver divulgato sue foto intime.

La vicenda è andata in questo modo. Il 30enne in questione aveva una relazione con una ragazza, estranea alla vicenda. L'uomo l'avrebbe tradita con un'amante, a cui aveva anche inviato sue foto intime. L'amante avrebbe inviato una di queste foto alla sorellastra della compagna dell'uomo, con lo scopo di metterla in guardia in merito al tradimento avvenuto.

La donna avrebbe poi mostrato la foto intima del 30enne alla compagna dell'uomo e alla sua famiglia. Questi comportamenti, l'invio della foto da parte dell'amante e la condivisione della stessa da parte della sorellastra con la compagna dell'uomo e la famiglia, sono stati ritenuti dal giudice meritevoli della condanna a 5 mesi e al pagamento di un risarcimento di mille euro. La difesa ha già annunciato che verrà presentato ricorso in Appello.

LEGGI ANCHE: