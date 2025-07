Caso Amo, Pd Bassa: “Da Golinelli affermazioni al limite della diffamazione di cui dovrebbe vergognarsi”

MODENA - Nota stampa del Partito Democratico della Bassa modenese in merito alle recenti dichiarazioni del segretario provinciale della Lega, Guglielmo Golinelli, sul caso aMo:

"Purtroppo abbiamo letto le gravissime affermazioni a mezzo stampa del segretario provinciale della Lega Golinelli rispetto alla vicenda Amo, a nostro giudizio al limite della diffamazione e per cui dovrebbe vergognarsi. Oltre a condannare in toto questo linguaggio, certamente non consono a chi siede nelle istituzioni e che va ben oltre l'attacco politico, vogliamo ricordargli - qualora non fosse ancora sufficientemente chiaro - che è proprio grazie all'onestà e alla denuncia dell'ex segretario Pd Reggianini che tale vicenda ha potuto emergere pubblicamente. Siamo i primi a chiedere che venga fatta chiarezza e che si vada fino in fondo con il recupero delle risorse pubbliche sottratte. Rispediamo perciò al mittentele gravi e infamanti accuse provenienti dal membro di un partito, la Lega, che ha sottratto ben 49 milioni di euro dei cittadini a totale insaputa del proprio segretario federale".