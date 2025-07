Mirandola, hockey per la vita: una giornata per Flavio Farris

Una giornata di sport, solidarietà e amicizia. Il mondo dell’hockey su pista italiano si è ritrovato a Mirandola, al Palasport Marco Simoncelli, per dare vita a “Hockey per la Vita – Una giornata per Flavio Farris”, evento benefico promosso da Hockey Pico Mirandola in sostegno di Flavio Farris, ex atleta colpito da SLA.

Una manifestazione carica di significato e partecipazione, che ha riunito numerosi giocatori tra i quali Davide e Gabriele Gavioli, Nicolas Barbieri e Joao Pinto – molti dei quali provenienti da diverse realtà della Serie A – oltre a ex compagni di squadra e figure storiche dell’hockey nazionale. Alcuni atleti hanno rimesso i pattini dopo oltre vent’anni, dimostrando l’affetto e la stima per Flavio e la forte coesione che lega la comunità hockeystica. La giornata si è aperta con momenti di gioco e lezioni rivolte ai più giovani, per trasmettere i valori dello sport e dell’impegno, e si è conclusa con una grande cena conviviale a base di maccheroni al pettine e gnocco fritto, offerta e curata dal Principato di Franciacorta, il cui contributo è stato determinante per la perfetta riuscita dell’iniziativa. Grazie alla generosità dei partecipanti, dei cittadini e di numerose imprese e attività locali, l’evento ha permesso di raccogliere 7.000€, interamente devoluti a Flavio Farris per supportarlo nella sua battaglia quotidiana contro la malattia.

L’idea dell’iniziativa è nata dal presidente della Polisportiva G. Pico, Fabrizio Potenza, insieme ad alcuni ex compagni di squadra di Flavio. Il successo della giornata ha superato ogni aspettativa, testimoniando il forte legame tra sport e solidarietà.

"Hockey per la Vita è stato molto più di un evento sportivo: è stato un gesto collettivo di affetto, un abbraccio concreto della comunità a Flavio Farris e alla sua famiglia – commenta l’Assessore Lisa Secchia - L'Amministrazione Comunale è orgogliosa di aver sostenuto questa iniziativa e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito, in particolare gli organizzatori della Hockey Pico, le aziende e il Principato di Franciacorta. Quando lo sport si mette al servizio della solidarietà, diventa uno strumento potente di unione e speranza.”