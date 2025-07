Modena, dal 22 luglio, modifiche alla viabilità in via Rosselli per lavori alla linea ferroviaria

MODENA - Da martedì 22 luglio sarà sospesa la circolazione su via Fratelli Rosselli all’altezza dell’intersezione con il passaggio a livello del Gigetto, lungo la linea ferroviaria Modena-Sassuolo. La misura si è resa necessaria per permettere a Ferrovie Emilia-Romagna di effettuare lavori di messa in sicurezza sulla Modena-Sassuolo e su tutta la rete Fer.

La sospensione della circolazione coinvolge principalmente automobili e mezzi di trasporto pubblico e, solo per alcune fasi puntuali del cantiere che verranno opportunamente anticipate e segnalate, anche pedoni e ciclisti. In prossimità e corrispondenza dei lavori, che avranno una durata di due settimane circa, sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione dei veicoli in sosta abusiva.

Per consentire la realizzazione dei lavori sono previste modifiche alla viabilità. Il traffico verrà interrotto su via Fratelli Rosselli a nord e a sud del passaggio a livello: quello proveniente da sud sarà deviato su via Asiago, proseguendo poi su via Cortina d' Ampezzo, dalla quale sarà possibile raggiungere via Verona, superando il tratto chiuso per i lavori sul passaggio a livello; il traffico proveniente da nord verrà deviato su via Verona, poi su via Cortina d'Ampezzo dalla quale sarà possibile raggiungere via Asiago. Solo per i residenti di via Murano sarà possibile proseguire sino alle abitazioni.

I veicoli che si immettono da via Murano su via Fratelli Rosselli avranno obbligo di svolta a sinistra. Quelli provenienti da via Cosmè Tura e diretti su via Fratelli Rosselli saranno obbligati a svoltare a sinistra, seguendo lo stesso percorso di deviazione attraverso via Asiago e via Cortina d'Ampezzo. I veicoli che da via Asiago si immettono su via Fratelli Rosselli avranno l’obbligo di svolta a destra.

A nord del passaggio a livello, i residenti di via Antonio Sangallo e via Romanelli potranno accedere a via Fratelli Rosselli. I veicoli in uscita da queste vie avranno obbligo di svolta a sinistra. Quelli provenienti da viale Buon Pastore avranno obbligo di deviazione a destra su via Verona. Le vie principali a nord del passaggio a livello (viale Amendola e viale Don Minzoni) sono raggiungibili da sud (via Salvo D'Acquisto, Strada Panni) attraverso vie alternative a Fratelli Rosselli come via Giardini, via Jacopo Zoboli e strade Morane.