Olimpiadi dei centri estivi, 800 bambini salutati dal difensore del Modena Cauz e dal Volley Modena

Un successo anche in questo 2025. Come sempre, verrebbe da dire, per le “Olimpiadi dei Centri Estivi”, l’evento organizzato da Uisp Modena e World Child che raccoglie in una giornata di festa e sfide sportive tutti i centri estivi della provincia sotto l’egida World Child (oltre 30) o affiliati a Uisp. Erano più di 800 i bambini e ragazzi provenienti da tutte le aree, chi da Medolla chi da Castelnuovo o Savignano, tanti dalla città, che nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio, hanno colorato i prati e gli impianti sportivi dello Sport Village di via Cassiani a Modena.

Giunto alla sua 18esima edizione, l’evento come sempre ha avuto sul palco e tra le postazioni sportive ospiti d’eccezione, tra cui il difensore del Modena Cristian Cauz: «Il centro estivo è un momento indimenticabile per i bambini – ha sottolineato il classe 1996 – si cresce insieme, ci si diverte. Questi ragazzi hanno l’opportunità di fare sport, è un’occasione da sfruttare per imparare, impegnandosi ogni giorno indipendentemente dal livello che poi raggiungeranno».

Con lui anche Mirko Muzzioli, presidente del Volley Modena, e Alessandro Guazzaloca, preparatore atletico storico delle società geminiane, anche lui in forza al Volley Modena.

Sono poi arrivati i saluti istituzionali, con Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, a fare gli onori di casa: «È sempre molto bello trovarsi qui – ha detto – ormai una tradizione per giocare e divertirci ma anche per trasmettere i nostri valori di sport, socialità, inclusione di tutti i tipi di abilità, il vero #sportpertutti».

Con Vera Tavoni anche Pasquale Ruopolo e Gennaro Puca, responsabili di World Child e factotum della giornata, accanto la presenza del Comune di Modena con Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport, e Alessandra Camporota, assessora alla Sicurezza e al Terzo Settore, che hanno portato «il saluto del Comune per una giornata di festa in un impianto bellissimo». «Potete fare casino, avete l’autorizzazione del Comune» ha scherzato in conclusione Bortolamasi, dando il via alle sfide sportive tra reti da pallavolo, campi da calcio, tiro con l’arco, percorsi di abilità e tanto altro in una giornata conclusasi a ora di pranzo con le premiazioni dei ‘campioni olimpici’ di giornata. Una giornata resa possibile dai patrocini del Comune di Modena e del Comune di Formigine e dai tanti partner dell'iniziativa partendo da Hera, presente con Luca Sitta, Decathlon, Cnh, Emiliana Serbatoi, Gemos.

