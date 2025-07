Raptor Engineering di scena a Imola nell’Italiano GT Endurance

Raptor Engineering torna alla carica nel Campionato Italiano GT Endurance 2025 e nel weekend del 3 agosto si schiera al via del terzo round tricolore della stagione, di scena sul circuito di Imola. Per il team modenese è dunque come un appuntamento casalingo quello atteso sull’impegnativa pista del Santerno, la “trasferta” più vicina in assoluto. Dopo le tappe di Misano e Monza, la squadra diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati è pronta a tornare a competere in GT Cup II confermando in toto i due equipaggi impegnati in pianta stabile nella serie di durata al volante delle rispettive Porsche 911 GT3 Cup. In classe Pro-Am, la potente Gran Turismo della Casa di Stoccarda preparata da Raptor sarà affidata a Massimo Navatta, Flavio Olivieri e lo stesso Andrea Palma. L’equipaggio formato dal gentleman driver parmense, dal sempre più concreto rookie romano (ottimo protagonista anche nella serie Sprint del Tricolore) e dall’esperto pilota e team principal ha concluso entrambi i precedenti appuntamenti “endurance” con un piazzamento a podio (2° di categoria a Misano e 3° a Monza) e ora cercheranno di sfruttare al meglio la gara di Imola per rientrare in gioco nella rincorsa al titolo 2025 in vista del gran finale del Mugello.

In classe Am, invece, torna in azione un trio di piloti che finora ha raccolto meno di quanto seminato, quello che nell’abitacolo della seconda Porsche schierata dal team vede alternarsi Gianluca Carboni, Davide Di Benedetto e Giuseppe Nicolosi. Il driver viterbese e i due alfieri siciliani hanno brillato soprattutto nel precedente impegno di Monza, ma in totale, complici due imprevisti, finora non sono riusciti ad andare oltre alla top-5 centrata a Misano a inizio stagione. Per loro l’obiettivo di Imola sarà quindi legato alla rivincita, puntando a migliorare il proprio “best” stagionale e soprattutto proseguire nel solco della buona progressione mostrata finora in pista e nel lavoro con la squadra. Il terzo atto del Tricolore GT Endurance inizia a Imola venerdì 1° agosto con FP1 ed FP2 alle 12.10 e alle 16.50. Sabato mattina la FP3 è alle 9.00, mentre nel pomeriggio le qualifiche si disputano a partire dalle 13.20 con un turno ciascuno per pilota. Domenica 3 agosto la tre ore di gara scatta infine alle 15.30. Prevista la diretta televisiva integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e la differita su RaiSport in orari da definire. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.

La team manager Isabelle Maserati dichiara in vista del fine settimana: “Siamo pronti e preparati dopo aver effettuato anche dei test in pista, anche se purtroppo non a Imola, circuito che quest’anno scopriremo per la prima volta direttamente in gara e sarà davvero un bel banco di prova per i nostri equipaggi. Dopo aver anche lavorato sulle vetture, considerando che non dovremmo trovare temperature troppo elevate e guardando a quanto carichi siano i ragazzi, l’idea è di lottare per le posizioni che contano. In Pro-Am abbiamo bisogno di marcare punti importanti, possiamo ancora giocarci ogni possibilità nel momento cruciale del campionato e contiamo di poter puntare anche su un Olivieri ben allenato dopo che al Mugello ha affrontato la tappa dello Sprint in equipaggio singolo. Sono certa che potremo far bene anche in Am, dove la squadra cercherà di concretizzare il potenziale già mostrato, soprattutto a Monza. Le premesse ci sono tutte, il nostro supporto ai piloti sarà massimo così come, in una delle tappe più complesse della stagione, fondamentale sarà non commettere errori”.

