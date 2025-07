San Prospero, da oggi, 25 luglio, al 4 agosto torna la Festa de l’Unità

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SAN PROSPERO - Torna da oggi, venerdì 25 luglio, a lunedì 4 agosto la tradizionale Festa de l’unità organizzata dal Circolo Pd di San Prospero e ospitata presso l’area della Polivalente, in via Chiletti 6. La Festa sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera, con i lunedì (28 luglio e 4 agosto) dedicati alla grande tombolata mentre, mercoledì 30 luglio, alla Pastasciutta antifascista, in memoria dei 7 fratelli Cervi in collaborazione con l'ANPI di San Prospero.

La sera di sabato 26 luglio alle ore 21.00 si parlerà di politica locale con un'iniziativa dal titolo: ‘Voci del territorio: la politica che si confronta’, alla quale interverranno l'On. Andrea De Maria (deputato Pd), Giancarlo Muzzarelli (consigliere regionale Pd), Sauro Borghi (sindaco di San Prospero) e la giunta comunale neoeletta.

Mercoledì 30 luglio, in occasione della pastasciutta antifascita, dalle ore 21.00 sarà presente Stefano Bonaccini (europarlamentare Pd) che dialogherà sui temi della resistenza con lo storico Franco Barbieri, in un'iniziativa dal titolo ‘Ottant'anni liberi: ricordare per costruire il futuro’. Modererà l’incontro la giornalista Serena Fregni. Il ristorante sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera (il lunedì, in occasione della tombolata, solo la pizzeria). Venerdì 25 luglio e venerdì 1 agosto è in programma il menù a base di pesce (prenotazione obbligatoria al numero 331.1062914). Nelle altre sere menù tradizionale, senza obbligo di prenotazione.

Durante la Festa sono previsti intrattenimenti musicali e varietà: David Merighi Band (Nomadi tribute band) venerdì 25 luglio, orchestra New Cicci Condor domenica 27 luglio, Piero Mazzi (piano bar) venerdì 1 agosto, orchestra Francesco group sabato 2 agosto e Pennylane Bad (Beatles tribute Band) domenica 3 agosto. Programma completo e menù consultabili sulla pagina Facebook ‘Circolo PD San Prospero’.

