Si schianta in moto contro il guard rail, muore 67enne sulla Ferrara-Mare

A causa dell incidente lungo il Raccordo Autostradale ‘Ferrara - Porto Garibaldi’, un tratto è stato chiuso per diverse ore in direzione Porto Garibaldi all’altezza del km 43,500, a Comacchio, in provincia di Ferrara. Si schianta in moto contro il guard rail, muore 67enne sulla Ferrara-Mare

L'incidente, per cause da accertare, è avvenuto alle ore 17 di sabato e ha coinvolto solo la motocicletta. La vittima è un cittadino di Ferrara, Vittorio Liboni. L'uomo dopo l'urto col guard rail è stato sbalzato verso la scarpata che costeggia la strada.

Sul posto erano presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Era stato chiamato anche l'elisoccorso, ma l'intervento si è rivelato purtroppo non necessario.

Al mattino di sabato un altro incidente aveva invece coinvolto poco distante un'altra moto. A bordo c0erano un uomo e una donna, che sono finiti sull'asfalto dopo che una ruota ha perso aderenza e la loro moto è scivolata a terra. E' successo all'uscita di Comacchio, direzione porto Garibaldi. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Cona.

Ma la giornata da incubo per il traffico nella zona non era finita: la Romea è stata infatti chiusa per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante uscito fuori strada venerdì. L'importante arteria è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a Ravenna e il Il traffico è deviato in entrambe le direzioni sulla viabilità locale, tra il km 8,000 al km 13,000.