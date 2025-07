Stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Medolla, il sindaco Calciolari replica al sindacato

MEDOLLA - Attraverso una nota stampa, il sindaco di Medolla, Alberto Calciolari, replica al sindacato Fp Cgil in merito allo stato di agitazione dei dipendenti comunali per il mancato pagamento del salario accessorio relativo agli anni 2019-2022 e 2023-2024:

“In risposta alla nota del sindacato sull’esito negativo dell’incontro in Prefettura, ribadisco che ciò che blocca l’erogazione della produttività ai dipendenti è un problema di natura esclusivamente tecnico-amministrativa, per il quale si sta lavorando per arrivare a una soluzione quanto prima. La situazione è oggettivamente complicata, e il fatto che tra i documenti e i dati interessati ce ne siano anche di quelli che risalgono a diversi anni fa certo non aiuta, ma da parte nostra non è mai mancata la disponibilità a ogni tipo di confronto e la volontà di riconoscere ai dipendenti quanto dovuto, obiettivo per il quale le risorse necessarie sono già stanziate. Per questo le accuse di ‘sapore di pretesto’ mi amareggiano, non basandosi su fatti, ma solo su un processo alle intenzioni che non aiuta nessuno. Tengo solo a precisare che come sindaco ho fatto emergere la presenza di criticità nel momento in cui mi sono state comunicate dalla struttura tecnica”.