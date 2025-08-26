A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale

A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi del cantiere del palazzo comunale. Da questa mattina, sono all’opera i tecnici incaricati di smontare la gru del cantiere in piazza Costituente allestito per recuperare la sede storica del Municipio di Mirandola.

"Un traguardo importante verso il pieno recupero dello stabile, al cui interno i lavori sono in avanzato stato di realizzazione. La rimozione della gru, che per anni ha presidiato la più importante piazza di Mirandola, rappresenta un tangibile e importante segno di avvicinamento alla normalità della città di Mirandola dopo le ferite inferte dal terremoto. Tolta la gru, si libererà gran parte dell’area di cantiere allestita attorno alla sede storica del Comune e piazza Costituente potrà tornare ad essere quasi totalmente frequentabile"









Il cantiere per l’intervento di recupero del Palazzo Municipale di Mirandola fu consegnato lo scorso 9 novembre 2020 alle due aziende costituenti il R.T.I. aggiudicatario: “AEC Costruzioni s.r.l.”, di Mirandola e “Alchimia Laboratorio di restauro” di Cavezzo. Imprese che sono state affiancate da un nutrito pool di tecnici – che hanno seguito l’esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, coordinato dall’Ing. Corrado Faglioni di Enerplan srl – a partire da quelli del servizio LL.PP. del Comune di Mirandola: il caposervizio Geom. Aurelio Borsari, il R.U.P. Arch. Michela Di Leva e l’assistente al R.U.P. Ing. Laura Barbieri; il Direttore dei lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l’Ing. Luigi Tundo; il direttore operativo delle opere architettoniche di restauro, il Prof. Ing. Claudio Galli; il direttore operativo degli impianti, l’Ing. Flavio Poletti; i direttori operativi delle opere strutturali, l’Ing. Fabio Lugli, l’Ing. Mauro Cuoghi e l’Ing. Angelo Luppi e il collaudatore Ing. Marco Soglia.

"Bella notizia - commenta l'ex segretaria Pd di Mirandola Anna Greco - Doveroso segnalare anche i progettisti, e arch. Adele Rampolla dirigente di tutto il settore tecnico, che hanno fatto un lavoro importante e decisivo per rendere poi nei fatti cantierabili questi lavori. Da ringraziare il contributo e il supporto tecnico della Agenzia per la Ricostruzione della Regione Emilia Romagna che ha poi finanziato con i fondi sisma i lavori, che ci restituiranno, speriamo a breve, la casa civica di tutti i mirandolesi"