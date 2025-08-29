Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese. L'altra mattina all'iniziativa di plogging a cura del Ceas Associato di Nonantola hanno partecipato numerosi anche i bambini e le bambine del centro estivo.

Il percorso ha toccato il Parco delle Meraviglie, Piazza Tintori, Piazza Repubblica, via Borsara, via Verdeta e si è concluso al Centro del Riuso in via Leonardo da Vinci.

Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta.

Dopo il plogging, i partecipanti hanno visitato il Centro del Riuso accompagnati dai volontari Auser, scoprendo il valore del riutilizzo e della sostenibilità.

E per concludere in bellezza, i bambini hanno ricevuto un piccolo omaggio in ricordo della giornata.