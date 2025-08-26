A Cavezzo è tempo della Notte degli gnomi

Una serata speciale attende i più piccoli e le loro famiglie a Cavezzo. Giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 19.45, torna l’appuntamento con “La notte degli gnomi”, un evento organizzato dal Comitato Genitori della scuola dell’infanzia San Vincenzo De Paoli in collaborazione con la biblioteca comunale e il progetto Nati per Leggere, con il patrocinio del Comune di Cavezzo. Il ritrovo è fissato al Parco Antonio Delfini, nel quartiere Sant’Anna. Dopo l’introduzione e le letture a cura dei volontari di Nati per Leggere, intorno alle 20.30 prenderà il via la ricerca degli gnomi lungo le strade del paese, un percorso divertente e suggestivo che unisce il gioco alla scoperta delle storie.

“Questo appuntamento – spiega l’assessore alla cultura e alla scuola Eleonora Casari – rappresenta un modo creativo e coinvolgente per avvicinare i bambini al mondo della lettura e della fantasia. Attraverso il gioco e la magia delle storie, i più piccoli hanno l’occasione di vivere insieme alle loro famiglie un momento che unisce divertimento ed educazione, valorizzando allo stesso tempo i nostri spazi pubblici”.

La partecipazione prevede un contributo simbolico di 5 euro a bambino e i piccoli esploratori dovranno portare con sé una torcia per affrontare la magia della notte. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 27 agosto, contattando Barbara al numero 339 1177829 oppure Laura al 338 2652863.