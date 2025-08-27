Bloccato a terra dai vigili, 30enne arrestato torna in libertà
BOLOGNA - Convalidato l'arresto per resistenza, ma niente misure cautelari in attesa del processo, per il 30enne originario del Mali 30enne che nella mattinata di martedì 26 agosto era stato fermato da una decina di agenti della polizia municipale, intervenuti insieme al supporto di tre militari dell'esercito, in via Marconi, a Bologna.
La Procura aveva chiesto il divieto di dimora in città, ma il giudice ha deciso diversamente.
Dopo la convalida, il legale d'ufficio del maliano ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato al 26 marzo.
L'uomo incensurato (ma con precedenti di polizia) e senza fissa dimora, con un permesso di soggiorno per protezione internazionale da poco scaduto, secondo quanto ricostruito dal Comune e dalla Polizia Locale si trovava in mezzo alla carreggiata urlando e insultando le persone in attesa alla fermata dell’autobus.
Una pattuglia della Polizia Locale lo ha notato e si è avvicinata per invitarlo a spostarsi, ma l’uomo ha reagito con violenza, insultando gli agenti e colpendo l’auto di servizio fino a rompere entrambi gli specchietti retrovisori.
Sono intervenute altre pattuglie di rinforzo e una coppia di militari dell’esercito, che hanno aiutato a contenere la furia del trentenne.
Dopo alcuni minuti concitati, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo e condurlo al comando della Polizia Locale.
Durante i controlli, il 30enne è stato trovato in possesso di due coltelli e di poco più di un grammo di marijuana che aveva nello zaino. Reati per cui è scattata la denuncia.
Leggi anche: Lava il suo cane all’autolavaggio con la lancia ad alta pressione: denunciato 57enne
- Bloccato a terra dai vigili, 30enne arrestato torna in libertà
- Emergenza Chikungunya a Carpi, Pd: "L'amministrazione ha gestito la situazione con responsabilità e rispetto dei protocolli sanitari"
- Zanzara tigre, giovedì 28 agosto nuove disinfestazioni in aree verdi a Carpi
- Modena, venerdì 29 agosto cali di pressione dell'acqua nella zona sud
- Lava il suo cane all'autolavaggio con la lancia ad alta pressione: denunciato 57enne
- Digiuno contro il genocidio a Gaza, Maria Costi (PD): “Vicini all’iniziativa dei sanitari"
- Non è Chikungunya, sospesa la disinfestazione contro la zanzara tigre in zona viale Barozzi a Modena
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti