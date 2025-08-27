Bloccato a terra dai vigili, 30enne arrestato torna in libertà

BOLOGNA - Convalidato l'arresto per resistenza, ma niente misure cautelari in attesa del processo, per il 30enne originario del Mali 30enne che nella mattinata di martedì 26 agosto era stato fermato da una decina di agenti della polizia municipale, intervenuti insieme al supporto di tre militari dell'esercito, in via Marconi, a Bologna.

La Procura aveva chiesto il divieto di dimora in città, ma il giudice ha deciso diversamente.

Dopo la convalida, il legale d'ufficio del maliano ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato al 26 marzo.

L'uomo incensurato (ma con precedenti di polizia) e senza fissa dimora, con un permesso di soggiorno per protezione internazionale da poco scaduto, secondo quanto ricostruito dal Comune e dalla Polizia Locale si trovava in mezzo alla carreggiata urlando e insultando le persone in attesa alla fermata dell’autobus.

Una pattuglia della Polizia Locale lo ha notato e si è avvicinata per invitarlo a spostarsi, ma l’uomo ha reagito con violenza, insultando gli agenti e colpendo l’auto di servizio fino a rompere entrambi gli specchietti retrovisori.

Poi, si è scagliato contro un agente: per difendersi, il poliziotto è stato costretto a utilizzare lo spray al peperoncino, che ha temporaneamente immobilizzato l’uomo. Il giovane si è gettato a terra, urlando e denudandosi, mentre continuava a dimenarsi con calci e pugni.

Sono intervenute altre pattuglie di rinforzo e una coppia di militari dell’esercito, che hanno aiutato a contenere la furia del trentenne.

Dopo alcuni minuti concitati, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo e condurlo al comando della Polizia Locale.

Durante i controlli, il 30enne è stato trovato in possesso di due coltelli e di poco più di un grammo di marijuana che aveva nello zaino. Reati per cui è scattata la denuncia.

