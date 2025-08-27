Lava il suo cane all’autolavaggio con la lancia ad alta pressione: denunciato 57enne

BIELLA - Ha legato il suo cane, lo ha insaponato con la schiuma attiva e infine lo ha risciacquato con una lancia ad alta pressione.

Il fatto è successo in un autolavaggio di Biella.

La scena è stata ripresa dalle telecamere.

L’uomo, un 57enne, è stato identificato e denunciato dai carabinieri forestali, che hanno collaborato con il personale del Norm (Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri).