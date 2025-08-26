“Buon compleanno, Pimpa!”. La mostra che celebra la cagnolina a pois rossi arriva a Medolla

Continuano i festeggiamenti per i 50 anni della cagnolina a pois e la mostra celebrativa "Buon compleanno Pimpa!", composta da una serie di pannelli interattivi ricchi di curiosità e giochi, arriva a Medolla, in provincia di Modena, dove sarà allestita presso la Sala Arcobaleno dal 6 al 28 settembre.

Un viaggio nel fantastico mondo di Pimpa, pensato per coinvolgere grandi e piccini!

Inaugurazione



L'inaugurazione si svolgerà sabato 6 settembre alle ore 11:00 negli spazi della Sala Arcobaleno, con la partecipazione del sindaco Alberto Calciolari, della assessora alla cultura Graziella Zacchini e dell'editrice Maria Teresa Panini, sarà una grande festa!

La mostra "Buon compleanno Pimpa!"

Dal 6 al 28 settembre 2025, presso la Sala Arcobaleno, sarà allestita la mostra "Buon compleanno Pimpa!", prodotta da Franco Cosimo Panini Editore e dal Comune di Medolla, a cura dell'Editore in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale, Anna Ferri, Kika Tullio-Altan e Quipos.

Sarà una grande festa per i piccoli lettori e le piccole lettrici, veri protagonisti dell'esposizione, che avranno la possibilità di riscoprire alcune delle storie più belle e di conoscere tutti i personaggi del colorato mondo di Pimpa!

Gli adulti che sono cresciuti con Pimpa, potranno tornare alla loro infanzia grazie ad un'insolita linea del tempo dedicata all’intrattenimento per ragazzi, in ambito editoriale e televisivo, dagli anni ’70 a oggi, in Italia. Infine, la sezione “Pimpa off” che tratta l’evoluzione del personaggio come icona della GenZ e simbolo di libertà e di inclusività.





"Buon compleanno Pimpa!"

­



Dal 6 al 28 settembre 2025

Luogo: Sala Arcobaleno,

via Amendola 6, Medolla



Orari: sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00, durante la settimana su prenotazione per gruppi e scolaresche.

Per info e prenotazioni:

0535 53811 o [email protected]



Ingresso gratuito