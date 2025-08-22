Calcio, Modena: dalla Juventus arriva il centrocampista Alessandro Sersanti
MODENA - Il Modena Fc ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla Juventus FC i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Sersanti.
Centrocampista classe 2002, nato a Grosseto, è un giocatore moderno, duttile e capace di ricoprire più ruoli: nasce come centrale di centrocampo, ma nel corso della carriera ha agito anche da mezzala e trequartista. A 23 anni vanta già oltre 180 presenze tra i professionisti, delle quali 70 in Serie B.
Dopo gli inizi nei settori giovanili di Siena e Fiorentina, Sersanti si è messo in luce con la maglia del Grosseto, con cui a soli 17 anni ha vinto il campionato di Serie D e, l’anno seguente, ha raggiunto i playoff in Serie C da protagonista. Nel 2021 il passaggio alla Juventus, dove con l’Under 23 ha disputato oltre 50 partite in Serie C, guadagnandosi anche diverse convocazioni in Prima Squadra.
La stagione 2023/24 segna il suo debutto in Serie B con il Lecco, chiude con 33 presenze e 2 reti. Nella scorsa annata, con la maglia della Reggiana, conferma la sua crescita: 37 presenze, 4 gol e il primo posto assoluto nella classifica dei duelli vinti del campionato, ben 299.
